“Başarı primini iade et” davası
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), eski başkan Turgay Demirel ile federasyonda 12 yıl genel sekreterlik yapan Ali Özsoy’a fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla 193 bin liralık alacak davası açtı.
Dava dilekçesinde, “Ali Özsoy’a sözleşme gereği dolar bazında aldığı aylık maaşı dışında her yıl için 35 bin dolar prim ödemesi yapılmıştır. Ancak 2010 Dünya Kupası sırasındaki çalışmalarından dolayı “Başarı Pirimi” adı altında fazladan 193 bin 20 lira ödeme daha yapılmıştır. Müfettişlerin raporu doğrultusunda bu paranın iade edilmesi gerekmektedir” denildi.
TBF ayrıca noter kanalıyla 23 Ocak 2018 tarihinde bu paranın diğer davalı Turgay Demirel’den de tahsili istedi.
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