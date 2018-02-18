Başakşehir'in zirve inadı! Trabzon'u devirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBaşakşehir'in zirve inadı! Trabzon'u devirdi
Spor Arena Başakşehir'in zirve inadı! Trabzon'u devirdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
18.02.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Başakşehir'in zirve inadı! Trabzon'u devirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir deplasmandan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ın maç eksiği ile liderliğe geçen Başakşehir, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesi halinde haftayı lider kapatacak. Maçın son bölümlerinde Trabzonspor taraftarları yönetim istifa tezahüratlarında bulundu.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Başakşehir'i kendi sahasında konuk edecek etti. Bordo - Mavili ekip kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tek golü Adebayor'dan geldi. 

Başakşehir karşılaşmanın 15. dakikasında yakaladığı pozisyonda Attamah ile faydalanamadı. Başakşehir'de 18. dakikada Arda Turan topu ağlara gönderdi ama öncesinde faul olduğunu belirten hakem Bülent Yıldırım golü iptal etti. Dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk ekip Visca ile gole yaklaştı. Başarılı oyuncunun şutunu kaleci Onur çıkardı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ

35. dakikada Adebayor attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 44. dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Burak Yılmaz net fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Başakşehir 50. dakikada üs üste iki tehlikeli atak yakaladı. Bu pozisyonlarda kaleci Onur gole izin vermedi. 53. dakikadan yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi ancak Bülent Yıldırım devam kararı verdi. 80. dakikada Trabzonspor Burak Yılmaz ile skoru 1-1'e getirme şansını yakaladı. Burak Yılmaz ceza sahası içinde topu kontrol edemedi. Bu pozisyondan sonrası yine Burak Yılmaz ile Bordo - Mavili ekip gole yaklaştı. Ancak kaleci Volkan Babacan bu pozisyonda başarılı olan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.

 MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaptığı baskıyla topu çalan Sosa topu önüne düzelttikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
4’üncü dakikada Okay’ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Volkan son anda kornere çeldi.
16’ncı dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Emre’nin penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Attamah kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
22’nci dakikada Emre’nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte Arda kafayla havalandırdı, Adebayor’un kafa şutunu kaleci Onur çizgide kontrol etti.
30’uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mossoro rakibini geçtikten sonra yayın üzerinden şutu çekti, Onur köşeye giden topa uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
35’inci dakikada Visca’nın sağdan ortasına altı pas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Adebayor, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
41’inci dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mossoro rakibini geçtikten sonra şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderdi.
45’inci dakikada sağdan Sosa’ın ortasında Burak savunmanın arasından topa yükselerek göğsüyle önüne indirdi, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51’inci dakikada Arda’nın ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda top Onur’dan döndü.
65’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Caiçara ceza sahası içine ortasını yaptı, penaltı noktasının üzerinde topa hareketlenen Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
71’inci dakikada Visca ceza sahası yayının üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, Onur köşeye giden topa uzanarak kontrol etti.
81’inci dakikada Castillo sol taraftan taşıdığı topla çizgiye kadar indi, altı pasa çıkardığı topta uygun pozisyondaki Burak şutu çekmekte gecikince savunma topu uzaklaştırdı.
83’üncü dakikada N’Doye’un kafayla altı pas üzerine gönderdiği topa Burak kafayla vuruşunu yaptı ancak Volkan gol izni tanımadı.
90’ıncı dakikada savunmadan seken topla buluşan Jose Sosa ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 1-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), İsmail Şencan (xx), Asım Yusuf Öz (xx)
TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (x)(Dk.89 Rodallega), Hubocan (xx), Durica (xx), Kamil Ahmet (xx)- Onazi (x)(Dk.67 N’Doye x), Okay (xx), Yusuf (x)(Dk.73 Castillo x), Sosa (xx), Abdülkadir (xx)- Burak (x)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Caicara (xxx), Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre (Dk.70 Mahmut ), Visca (Dk.90 Frei), Mossoro (xxx), Arda (xx)(Dk.73 Elia x), Adebayor (xxx)
GOL: Dk.35 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Okay (Trabzonspor), Caicara, Mossoro (Maç bitimi)(Medipol Başakşehir)

 

 

Başakşehirin zirve inadı Trabzonu devirdi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Robinho çılgınlığı! 'Ben sehpayı çalımlıyorum'

6 milyon Euro'luk huzur operasyonu

Valbuena istedi, Giuliano vermedi! Penaltı...

Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş maçında yok!