Başakşehir'in zirve inadı! Trabzon'u devirdi
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir deplasmandan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ın maç eksiği ile liderliğe geçen Başakşehir, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesi halinde haftayı lider kapatacak. Maçın son bölümlerinde Trabzonspor taraftarları yönetim istifa tezahüratlarında bulundu.
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Başakşehir'i kendi sahasında konuk edecek etti. Bordo - Mavili ekip kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tek golü Adebayor'dan geldi.
Başakşehir karşılaşmanın 15. dakikasında yakaladığı pozisyonda Attamah ile faydalanamadı. Başakşehir'de 18. dakikada Arda Turan topu ağlara gönderdi ama öncesinde faul olduğunu belirten hakem Bülent Yıldırım golü iptal etti. Dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk ekip Visca ile gole yaklaştı. Başarılı oyuncunun şutunu kaleci Onur çıkardı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ
35. dakikada Adebayor attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 44. dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Burak Yılmaz net fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Başakşehir 50. dakikada üs üste iki tehlikeli atak yakaladı. Bu pozisyonlarda kaleci Onur gole izin vermedi. 53. dakikadan yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi ancak Bülent Yıldırım devam kararı verdi. 80. dakikada Trabzonspor Burak Yılmaz ile skoru 1-1'e getirme şansını yakaladı. Burak Yılmaz ceza sahası içinde topu kontrol edemedi. Bu pozisyondan sonrası yine Burak Yılmaz ile Bordo - Mavili ekip gole yaklaştı. Ancak kaleci Volkan Babacan bu pozisyonda başarılı olan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaptığı baskıyla topu çalan Sosa topu önüne düzelttikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
4’üncü dakikada Okay’ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Volkan son anda kornere çeldi.
16’ncı dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Emre’nin penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Attamah kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
22’nci dakikada Emre’nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte Arda kafayla havalandırdı, Adebayor’un kafa şutunu kaleci Onur çizgide kontrol etti.
30’uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mossoro rakibini geçtikten sonra yayın üzerinden şutu çekti, Onur köşeye giden topa uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
35’inci dakikada Visca’nın sağdan ortasına altı pas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Adebayor, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
41’inci dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mossoro rakibini geçtikten sonra şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderdi.
45’inci dakikada sağdan Sosa’ın ortasında Burak savunmanın arasından topa yükselerek göğsüyle önüne indirdi, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51’inci dakikada Arda’nın ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda top Onur’dan döndü.
65’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Caiçara ceza sahası içine ortasını yaptı, penaltı noktasının üzerinde topa hareketlenen Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
71’inci dakikada Visca ceza sahası yayının üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, Onur köşeye giden topa uzanarak kontrol etti.
81’inci dakikada Castillo sol taraftan taşıdığı topla çizgiye kadar indi, altı pasa çıkardığı topta uygun pozisyondaki Burak şutu çekmekte gecikince savunma topu uzaklaştırdı.
83’üncü dakikada N’Doye’un kafayla altı pas üzerine gönderdiği topa Burak kafayla vuruşunu yaptı ancak Volkan gol izni tanımadı.
90’ıncı dakikada savunmadan seken topla buluşan Jose Sosa ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 1-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), İsmail Şencan (xx), Asım Yusuf Öz (xx)
TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (x)(Dk.89 Rodallega), Hubocan (xx), Durica (xx), Kamil Ahmet (xx)- Onazi (x)(Dk.67 N’Doye x), Okay (xx), Yusuf (x)(Dk.73 Castillo x), Sosa (xx), Abdülkadir (xx)- Burak (x)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Caicara (xxx), Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre (Dk.70 Mahmut ), Visca (Dk.90 Frei), Mossoro (xxx), Arda (xx)(Dk.73 Elia x), Adebayor (xxx)
GOL: Dk.35 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Okay (Trabzonspor), Caicara, Mossoro (Maç bitimi)(Medipol Başakşehir)
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