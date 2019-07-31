Başakşehir'in yeni transferi Vieira, sağlık kontrolünden geçti
Medipol Başakşehir'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli savunma oyuncusunun yapılan kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle