Başakşehir'in yeni Cengiz'i! Resmen imzaladı...
Ligin lideri Medipol Başakşehir, Altınordu’da forma giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir, resmi sitesinden şu açıklamalara yer verdi:
Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu’da başarılar dileriz.
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