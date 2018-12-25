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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
25.12.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Başakşehir'in Visca'sı var!

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Başakşehir'in Visca'sı var!

Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, ligin ilk yarısında sergilediği 6 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi oldu.

28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana gole en fazla katkı yapan oyuncu konumunda.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede tamamladı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da devreye lider girerek istikrarını sürdüren turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi Edin Visca oldu. 2011-2012 sezonunda takıma katılan ve o günden bu zamanda sürekli artan bir grafik sergileyen Boşnak oyuncu, ilk devredeki performansıyla da göz doldurdu. Geride kalan 17 haftada 6 gol atarken, 7 de asist yapan başarılı futbolcu, Başakşehir'in gol yükünü çeken isimlerin en başında geldi.

En fazla katkı yapan oyuncu
2011-2012 sezonunda transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda ise 27 müsabakaya çıkıp 3 gol atan 28 yaşındaki Visca, bir sonraki sene de 1. Lig'de 10 gol kaydetti. Turuncu-lacivertli futbolcu, takımın Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de ekledi. O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez sırtına geçiren ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, takip eden sezonda ise kariyerinin en gollü dönemini geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda rakip ağları 17 defa sarsarken, 4 de gol pası verdi. 2016-2017'de 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Edin Visca, geçtiğimiz sezonu da attığı 9 golün yanı sıra yaptığı 15 asistle Süper Lig'in asist kralı olarak tamamladı.

Abdullah Avcı'nın öğrencisi, 8. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de toplamda 66 gol atarken, 35 de asist yaptı. Başakşehirli futbolcu, 2014-2015 sezonundan itibaren ise attığı 48 gol ve verdiği 33 gol pası ile gole en fazla katkı yapan oyuncu unvanının sahibi oldu.

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