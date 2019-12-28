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Haber Giriş: 28.12.2019 - 11:40,Son Güncelleme:/

Başakşehir'in Tosic ısrarı!

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Başakşehir'in Tosic ısrarı!

2 sezondur şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, bu kez mutlu sona inanıyor. Transferde kaliteli ve ligi iyi tanıyan isimleri kadrosunda görmek isteyen Okan Buruk'un ilk tercihi Beşiktaş'ta yakından tanıdığımız Dusko Tosic...

Süper Lig'de 2 sezondur şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, bu kez mutlu sona inanıyor. Sivasspor’un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Turuncu-Lacivertliler, devre arasında 1-2 nokta atışı transfer yapıp, iyice güçlenecek.

Teknik direktör Okan Buruk, Epureanu ve Skrtel’in yaşadığı sakatlık problemlerini göz önünde bulundurarak stopere transfer istedi.

Gündemdeki isim Dusko Tosic. Trabzonspor’la da adı geçen Tosic konusunda Başakşehir oldukça ısrarcı. Oyuncu cephesiyle görüşmeler hızlandı. Çin’deki kariyerini noktalamaya hazırlanan Tosic de Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. (Fanatik)

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MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Başakşehirin Tosic ısrarı


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