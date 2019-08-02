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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
02.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu kuralarının 5 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te çekileceğini açıkladı. Temsilcimiz Başakşehir seri başı olamayacak.

Üçüncü ön eleme turunda Olympiakos'la eşleşen Başakşehir bu turu geçerse play-off'ta iki muhtemel rakibi olacak. Ya Krasnodar-Porto galibi ya da Brugge-Dinamo Kiev galibi... Temsilcimiz play-off'u geçerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak. Eğer turuncu lacivertli ekip Olympiakos’a yenilirse doğrudan Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Bucaspor’dan Başakşehir’e bir transfer daha 2004lü Berkin Özgür...
Bucaspor’dan Başakşehir’e bir transfer daha! 2004'lü Berkin Özgür...

Şampiyonlar Ligi'nde 'Şampiyonlar Yolu'ndaki play-off torbaları ise şöyle:

Seri başı takımlar:
PAOK-Ajax galibi
CFR Cluj-Celtic galibi
Kızıl Yıldız - Kopenhag galibi
Dinamo Zagreb - Ferencvaros galibi

Seri başı olmayanlar:
Young Boys
APOEL-Karabağ galibi
Slavia Prag
Maribor-Rosenborg galibi

Medipol Başakşehir'den bir Devler Ligi paylaşımı daha!Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Medipol Başakşehir, resmi sosyal medya hesaplarından yeni sezon paylaşımlarına devam ediyor. İstanbul temsilcisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan kombine tanıtımının ikincisini de taraftarların beğenisine sundu.
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