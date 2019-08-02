Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu kuralarının 5 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te çekileceğini açıkladı. Temsilcimiz Başakşehir seri başı olamayacak.
Üçüncü ön eleme turunda Olympiakos'la eşleşen Başakşehir bu turu geçerse play-off'ta iki muhtemel rakibi olacak. Ya Krasnodar-Porto galibi ya da Brugge-Dinamo Kiev galibi... Temsilcimiz play-off'u geçerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak. Eğer turuncu lacivertli ekip Olympiakos’a yenilirse doğrudan Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 'Şampiyonlar Yolu'ndaki play-off torbaları ise şöyle:
Seri başı takımlar:
PAOK-Ajax galibi
CFR Cluj-Celtic galibi
Kızıl Yıldız - Kopenhag galibi
Dinamo Zagreb - Ferencvaros galibi
Seri başı olmayanlar:
Young Boys
APOEL-Karabağ galibi
Slavia Prag
Maribor-Rosenborg galibi
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