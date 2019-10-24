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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.10.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den asker selamı dersi!

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Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den asker selamı dersi!

Bu akşam Başakşehir’e konuk olacak Wolfsberger’in Başkanı Dietmar Riegler’den asker selamı açıklaması...

UEFA Avrupa Ligi J Grubunda bu akşam temsilcimiz Başakşehir’e konuk olacak Wolfsberger’in Başkanı Dietmar Riegler’den asker selamıyla ilgili Türkiye’ye destek veren ve çok konuşulacak açıklama geldi.

Riegler'in sözleri şöyle;

"Bizim ülkemiz Avusturya’nın da tarihi cok onemlidir. Askerlik makamı bizim için de önemlidir. Tarih boyunca saygı duyduğumuz kavramlardandır.

Türkiye’de bunun anlami tam olarak nedir bilmiyorum ama; eğer benim takımımda bir Türk oyuncu böyle bir şey yapmak istese biz hem kulüp hem toplum olarak saygı duyar ve tolere ederdik.”

“BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ BİR EKİP”

“Başakşehir, çok iyi bir takım. Onlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Biz Avusturya’da küçük bir kasabanın takımıyız. Plan, program ve bütçemize bağlı kalarak buraya kadar geldik. Zor olacak ama takımımızın en iyisini yapacağını düşünüyorum. İyi mücadele etmek zorundayız.”

“TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ YILDIZLAR VAR, ORGİLL’İ GERİ İSTİYORUM”

“Türk futbolunu iyi biliyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi güçlü takımlar var. Lig’de önemli yıldızlar oynuyor. Benim gözüm yükseklerde değil. Geçen sezon Ankaragücü’ne verdiğimiz Orgill’i takımımda görsem yeterli. Onu geri istiyorum."

Avusturya ekibi Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı...

Wolfsberger Medipol Başakşehir maçına hazırUEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Avusturya'nın Wolfsberger ekibini hazırlıklarını tamamladı.
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Başakşehirin rakibi Wolfsbergerden asker selamı dersi

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