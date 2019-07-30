Başakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...
GeriFutbol Başakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
30.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Başakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki rakibi Olympiakos mu olacak, yoksa Viktoria Plzen mi? 0-0 biten ilk maçın rövanşı öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

OLYMPIAKOS - VIKTORIA PLZEN

- İç sahada oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Olympiakos'un, Ruben Semedo ve Avraam Papadopoulos stoper ikilisiyle devam etmesi bekleniyor. İlk maç kusursuza yakın oynadılar ve maçın 0-0 bitmesinde büyük pay sahibi oldular.

- Hücumda ise Miguel Angel Guerrero ile Daniel Podence ve Giorgos Masouras izleyeceğiz.

- Plzen'de ise ilk maçın hayal kırıklığı Michael Krmencik oldu. Müsait pozisyonlardan yararlanamayıp ikinci yarı kenara geldi ama teknik patron Pavel Vrba'nın Krmencik'e bir kez daha ilk 11'de şans vermesi şaşırtıcı olmaz.

- Krmencik'e en büyük desteği ise Jan Kopic verecek.

- Turu geçen taraf, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön elemedeki rakibi olacak!

Başakşehirin rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?

İlk maçta kaleye şut atmadan tamamen defansif bir futbol sergileyen Olympiakos sahadan 0-0 eşitlikle ayrılıp bu rövanş mücadelesi öncesi tur şansını devam ettirdi. Mutlaka skor üretmekten başka bir şansı bulunmayan ev sahibi ekip açık bir futbolla tempolu başlayacaklardır.

Plzen ise ilk maçta kaleye toplam 11 olumlu şut atmasına rağmen son vuruşlarda etkili olamayıp sahada golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Özellikle maça baskılı başlayan konuk ekip tur şansını bu karşılaşmaya bıraktı. Ayrıca Çek Ligi'ne de güzel bir giriş yapan konuk ekip oynadığı 3 maçı kazanıp şampiyonluğun en önemli adaylarını başında geldi. Ayrıca, takımın başında olan tecrübeli hoca Vrba’nın turu geçmek adına bu rövanş maçında mutlaka takımını hücuma yönelik bir futbolla, ileri uçta bulunan Jan Kovarik, Ngandu ve Krmencik gibi gol yollarında etkili silahlarıyla skor üretmesi gerekiyor.

Bu karşılaşmada turu geçmek için iki ekip de tempolu bir futbol ortaya koyup karşılıklı goller bulacaklardır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Transferin gözdesi Başakşehirli Edin Visca'yı yakından tanıyalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Başakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...
Beykent Üniversitesi potada Avrupa 2.'si
Vincent Aboubakar, Portekiz'de istenmeyen adam ilan edildi
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta yapılacak