Başakşehir'in rakibi Olympiakos mu, yoksa Plzen mi olacak? iddaa'nın favorisi...
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki rakibi Olympiakos mu olacak, yoksa Viktoria Plzen mi? 0-0 biten ilk maçın rövanşı öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
OLYMPIAKOS - VIKTORIA PLZEN
- İç sahada oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Olympiakos'un, Ruben Semedo ve Avraam Papadopoulos stoper ikilisiyle devam etmesi bekleniyor. İlk maç kusursuza yakın oynadılar ve maçın 0-0 bitmesinde büyük pay sahibi oldular.
- Hücumda ise Miguel Angel Guerrero ile Daniel Podence ve Giorgos Masouras izleyeceğiz.
- Plzen'de ise ilk maçın hayal kırıklığı Michael Krmencik oldu. Müsait pozisyonlardan yararlanamayıp ikinci yarı kenara geldi ama teknik patron Pavel Vrba'nın Krmencik'e bir kez daha ilk 11'de şans vermesi şaşırtıcı olmaz.
- Krmencik'e en büyük desteği ise Jan Kopic verecek.
- Turu geçen taraf, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön elemedeki rakibi olacak!
MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?
İlk maçta kaleye şut atmadan tamamen defansif bir futbol sergileyen Olympiakos sahadan 0-0 eşitlikle ayrılıp bu rövanş mücadelesi öncesi tur şansını devam ettirdi. Mutlaka skor üretmekten başka bir şansı bulunmayan ev sahibi ekip açık bir futbolla tempolu başlayacaklardır.
Plzen ise ilk maçta kaleye toplam 11 olumlu şut atmasına rağmen son vuruşlarda etkili olamayıp sahada golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Özellikle maça baskılı başlayan konuk ekip tur şansını bu karşılaşmaya bıraktı. Ayrıca Çek Ligi'ne de güzel bir giriş yapan konuk ekip oynadığı 3 maçı kazanıp şampiyonluğun en önemli adaylarını başında geldi. Ayrıca, takımın başında olan tecrübeli hoca Vrba’nın turu geçmek adına bu rövanş maçında mutlaka takımını hücuma yönelik bir futbolla, ileri uçta bulunan Jan Kovarik, Ngandu ve Krmencik gibi gol yollarında etkili silahlarıyla skor üretmesi gerekiyor.
Bu karşılaşmada turu geçmek için iki ekip de tempolu bir futbol ortaya koyup karşılıklı goller bulacaklardır.
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