Başakşehir'in rakibi Hoffenheim, beraberliğe razı geldi

Hoffenheim, Bundesliga'nın 4. haftasında Rhein Neckar Arena'da Hertha Berlin'i ağırlarken taraflar, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı
Karşılaşma Hoffenheim'ın baskısıyla başladı. 6. dakikada gol perdesini Sandro Wagner Hoffenheim adına açtı.
İlk yarıda başka gol olmazken taraflar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Hertha Berlin ekibi oldu. 55. dakikada Marvin'in asistinde Alexander Esswein topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1'e getirdi.
Müsabakada başka gol sesi çıkmazken Hoffenheim, Hertha Berlin ile sahasında 1-1 eşitlikle ayrıldı.