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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Başakşehir'in puan kaybına tahammülü yok! Rizespor'da 3 kritik eksik...

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Başakşehir'in puan kaybına tahammülü yok! Rizespor'da 3 kritik eksik...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonu yaklaştıkça her maçın, her puanın önemi artıyor! Galatasaray kazanıp puan farkını 2'ye indirdi, Başakşehir'in artık puan kaybına tahammülü kalmadı! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

BAŞAKŞEHİR

- Son 3 maçın 2'sinde puan kaybeden Başakşehir, Galatasaray'ın Kayserispor galibiyeti sonrası sarı kırmızılı rakibine yakalandı! Puan farkı sadece 2...

- Tecrübeli stoper Alexandu Epureanu dışında takımda önemli bir eksik yok.

- İç sahada oynadıkları son 3 maçı, en az 2 gol atarak kazandılar!

ÇAYKUR RİZESPOR

- Sezonun ikinci yarısında "çılgın" bir yükseliş yaşayan Rizespor, 37 puana ve 9. sıraya kadar yükseldi.

- İstanbul kafilesinde Aatif Chahechouhe sakatlığı, Braian Samudio ve Mohamed Abarhoun cezaları sebebiyle yer almadı.

- Mykola Morozyuk'un durumu ise maç saati netleşecek.

- Ligde oynadıkları son 7 maçın 5'ini kazandılar, deplasmanda ise son 5 maçtan 4 galibiyet çıkarmayı başardılar!

Başakşehirin puan kaybına tahammülü yok Rizesporda 3 kritik eksik...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ünü Başakşehir kazandı. (MS 1)

- Başakşehir'in son 10 lig maçının 9'unda gol aralığı 2-3 aralığında kaldı. (TGS 2-3)

- Rizespor deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atmayı başardı. (KG VAR)

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Başakşehir tam 13 maç sonra Beşiktaş derbisini kaybederek yara aldı. Bu fırsat haftasını rakibi Galatasaray sadece 1 puan alarak kapatınca sadece teselli oldu diyebiliriz.

Boz Baykuşlar fikstür avantajını şimdi kullanmaya çalışacak. İçeride 2 maça çıkmaları büyük bir fırsat yaratabilir. İstanbul temsilcisinde Robinho, Visca ikilisi hücum anlamında biraz daha desteklenmeli. Mesela Elia, Arda Turan bu katkıları istenen oranda yapamadılar. Savunma hattında Epureanu dışında eksik bulunmuyor. Serdar Taşçı, Attamah alternatiflerinden biri oynar.

Rizespor cephesinde puan olarak rahat durumda olmaları oynadıkları oyuna kesinlikle yansıyor. Bakmayın Beşiktaş'tan fark yemesine, bir o kadar rakibini zorlamıştı. Vedat Muriqi, Boldrin bu sene büyük fark yarattı. Fenerbahçe'den alınan Aatıf bu maçta sakat ama bugüne kadar etkili oynadı. Samudio, Abarhoun cezalı durumda oldukları için oynamayacaklar.

Başakşehir oranı çok cazip gelmediği için gollere yönelmekte fayda var. 2.5 ÜST'in iddaa oranı 1,35!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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