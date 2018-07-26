Başakşehir'in muhtemel rakipleri karşı karşıya! Öne çıkan iddaa...
"Aberdeen-Burnley" eşleşmesinde turu geçen, bir sonraki ön eleme turunda Başakşehir'in rakibi olacak. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Aberdeen
- Kenny McLean ve Ryan Christie gibi iki önemli koz takımdan ayrıldı. Son zamanlarında gözden düşse de saf golcü Adam Rooney de Salford City yolunu tuttu. Menajer Derek McInnes'ın güvendiği isimlerden Greg Stewart yeniden kiralanamadı.
- 99 doğumlu Lewis Ferguson (Hamilton) ve Stephen Gleeson kadroya eklendi. Genç Ferguson, geçtiğimiz sezonun ikinci kısmında parlamıştı.
- Dün akşam saatlerinde ise stoper Tommie Hoban'ın kiralandığı ve tecrübeli kaleci Tomas Cerny'nin bedelsiz olarak takıma katıldığı açıklandı.
Burnley
- Transfer döneminin sessiz ekiplerinden Burnley, eldeki kadroyu korudu. 50+ yıl sonra Avrupa arenasında boy gösterecekler.
- Scott Arfield (Rangers) dışında takımdan ayrılan olmadı. Sakatlığını atlatan kaleci Tom Heaton, yeniden 1 numara olmak için Nick Pope ile rekabet halinde olacak.
- Heaton'ın sakatlığı sonrası eldivenleri devralan Pope, başarılı performansını Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bularak taçlandırmıştı.
- Ön liberoda Jack Cork, kanatta Johann Gudmundsson, hücumda ise Ashley Barnes & Chris Wood ortaklığı dikkat çeken detaylar/isimler.
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