Başakşehir'in maskotu SuperOwl rakibini bekliyor
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında yarın sahasında oynayacağı Roma maçını beklemeye başlarken, kulübün maskotu SüperBaykuş (Superowl) da rakibini bekliyor.
Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda turuncu lacivertlilerin maskotu Superowl'un Roma'nın maskotu Romolo'yu sabırsızlıkla beklerken görülüyor.
Başakşehir'in bu eğlenceli paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.
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