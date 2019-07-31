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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.07.2019 - 23:15, Son Güncelleme:

Başakşehir'in maçında gol sesi çıkmadı

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Başakşehir'in maçında gol sesi çıkmadı

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kaldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Medipol Başakşehir, Mert Günok, Junior Caicara, Aziz Eraltay, Aurelien Chedjou, Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli 11'iyle başladı.
AEK ise Barkas, Paulinho, Vranjes, Chygrynskiy, Lopes, Simoes, Simao, Verde, Geraldes, Mantalos ve Klonaridis 11'iyle sahada yer aldı.
İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Medipol Başakşehir, Robinho, İrfan Can ve Visca ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.
Ev sahibi AEK de golcüsü Klonaridis ile iki net fırsatı kaçırdı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte ilk değişiklik 46'ncı dakikada Robinho'nun yerini Mossoro'ya bırakmasıyla geldi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında etkili olan Medipol Başakşehir'in atakları sonuç vermedi.

Pozisyon açısından kısır geçen ikinci yarıda iki ekibin karşılıklı baskısı sonuç vermeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Medipol Başakşehir'de sahada 90 dakika mücadele eden tek oyuncu ise kaleci Mert Günok oldu.

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