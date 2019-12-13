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Futbol
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta

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Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta

Başakşehir, seri başı olarak kura çekimine katılacak...

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunun kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü UEFA’nın İsviçre’deki genel merkezinde yapılacak.

Son 32 turunun ilk maçları; 20 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat’ta yapılacak.

M’Gladbach’ı yenerek adını son 32 turuna yazdıran M. Başakşehir’in seri başı olarak katılacağı bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle: Leverkusen, Wolfsburg, E.Frankfurt (Almanya), Wolverhampton (İngiltere), Getafe (İspanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Olympiakos (Hollanda), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), AZ Alkmaar (Hollanda), APOEL (G.Kıbrıs), Rangers (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan.

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