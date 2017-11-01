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Başakşehir'in konuğu Hoffenheim!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşılaşacak.

Hürriyet Haber
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta bir puanla son sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hoffenheim'ı mağlup ederek gruptaki şansını sürdürmek istiyor.
Almanya'da oynanan maçı 3-1 kazanan Hoffenheim ise İstanbul'a 3 puanla üçüncü sırada geliyor.

Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

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