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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Başakşehir'in kaybı işleri karıştırdı! İşte Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar...

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Başakşehir'in kaybı işleri karıştırdı! İşte Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar...

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'in Rizespor karşısında puan kaybı yaşamasıyla işler değişti. Evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş da, kazanması durumunda potaya girecek. Ligin ortalarında 'yarıştan koptu' denilen siyah-beyazlılar geriden gelerek ipi göğüsleme şansına sahip...

Lider Başakşehir ile ikinci Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Siyah-beyazlılar, pazartesi günkü maçta Sivasspor'u yenerse, Başakşehir ile arasındaki fark 6'ya inecek. Üç takım arasındaki oynanacak kritik maçlar sonucunda tablonun değişme ihtimali yüksek.

İşte puan durumu ve şampiyonluk potasındaki Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir29 2962
2Önceki2 Galatasaray293359
3Önceki3 Beşiktaş282353
4Önceki4 Trabzonspor291452
5Önceki7 Antalyaspor29-1341
6Önceki8 Çaykur Rizespor29038
7Önceki5 Yeni Malatyaspor29038
8Önceki9 Kasımpaşa29-438
9Önceki6 Alanyaspor28-438
10Önceki10 Konyaspor29037
11Önceki13 Ankaragücü29-1236
12Önceki11 Kayserispor29-1236
13Önceki12 Sivasspor28-335
14Önceki14 Fenerbahçe28-533
15Önceki15 Bursaspor29-929
16Önceki17 Bb Erzurumspor29-828
17Önceki16 Göztepe29-1127
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor29-1824
Puan durumu

30. Hafta

Atiker Konyaspor - Galatasaray
Başakşehir - Göztepe
Beşiktaş - Ankaragücü

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş
Sivasspor - Başakşehir

32. Hafta

Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Ankaragücü
Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta

Galatasaray - Medipol Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş

34.Hafta

Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa

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