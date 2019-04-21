Başakşehir'in kaybı işleri karıştırdı! İşte Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar...
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'in Rizespor karşısında puan kaybı yaşamasıyla işler değişti. Evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş da, kazanması durumunda potaya girecek. Ligin ortalarında 'yarıştan koptu' denilen siyah-beyazlılar geriden gelerek ipi göğüsleme şansına sahip...
Lider Başakşehir ile ikinci Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Siyah-beyazlılar, pazartesi günkü maçta Sivasspor'u yenerse, Başakşehir ile arasındaki fark 6'ya inecek. Üç takım arasındaki oynanacak kritik maçlar sonucunda tablonun değişme ihtimali yüksek.
İşte puan durumu ve şampiyonluk potasındaki Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları...
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|29
|29
|62
|2Önceki2
|Galatasaray
|29
|33
|59
|3Önceki3
|Beşiktaş
|28
|23
|53
|4Önceki4
|Trabzonspor
|29
|14
|52
|5Önceki7
|Antalyaspor
|29
|-13
|41
|6Önceki8
|Çaykur Rizespor
|29
|0
|38
|7Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|29
|0
|38
|8Önceki9
|Kasımpaşa
|29
|-4
|38
|9Önceki6
|Alanyaspor
|28
|-4
|38
|10Önceki10
|Konyaspor
|29
|0
|37
|11Önceki13
|Ankaragücü
|29
|-12
|36
|12Önceki11
|Kayserispor
|29
|-12
|36
|13Önceki12
|Sivasspor
|28
|-3
|35
|14Önceki14
|Fenerbahçe
|28
|-5
|33
|15Önceki15
|Bursaspor
|29
|-9
|29
|16Önceki17
|Bb Erzurumspor
|29
|-8
|28
|17Önceki16
|Göztepe
|29
|-11
|27
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|29
|-18
|24
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Başakşehir - Göztepe
Beşiktaş - Ankaragücü
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
Sivasspor - Başakşehir
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Ankaragücü
Beşiktaş - Alanyaspor
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
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