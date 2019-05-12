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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Başakşehir'in hata yapma lüksü kalmadı! iddaa'da galibiyetlerine...

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Başakşehir'in hata yapma lüksü kalmadı! iddaa'da galibiyetlerine...

Galatasaray'ın Rize deplasmanından 3 puanla dönmesi sonrası Başakşehir'in hata yapma lüksü kalmadı! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BAŞAKŞEHİR

- Epureanu sezonu kapattı. Arda Turan'ın da tedavisi sürüyor.

- Elia ise cezası nedeniyle oynamayacak. 

- Ligde oynadıkları son 9 maçın 8'inde toplam gol aralığı 2-3 arasındaydı...

ANKARAGÜCÜ

- Savunmadan Cebrail Karayel kart cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

- Ligdeki son 2 maçta ilk yarıyı geride kapattılar...

Başakşehirin hata yapma lüksü kalmadı iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM ÜYELERİ BAŞAKŞEHİR'E GÜVENİYOR!

Bu kritik karşılaşmaya Misli.com'dan iddaa oynayan üyelerin %43'lük kesimi "Başakşehir kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş.

İlk olarak 1,45 açılan ama sonra 1,35'e gerileyen "2.5 ÜST" tercihi de Misli.com üyelerinin iddaa kuponlarında hatrı sayılır bir şekilde yer bulmuş.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Başakşehir'in ligin sonunu getirememe gibi kronik bir sakatlığı var. Son yıllarda 29-30 hafta iyi götürseler de son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası şampiyonluğu kaybediyorlar. Bu sezon da böyle oldu. Şampiyonluğa yürürken oynadıkları son 4 haftada tam 10 puan kaybı yaşadılar. Şampiyonluk adına tek seçenek kaldı o da kalan 3 maçı kazanmak.

Ankaragücü, Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti son dakikada penaltıdan yediği golle kaçırdı. 37 puanları var ve düşme sınırının 4 puan önündeler. Mustafa Kaplan yönetiminde mevcut şartlarda fena sonuçlar almıyorlar.

Başakşehir, sahasında kötü gidişata 'dur' diyecektir. Boz Baykuşlar kazanır. Ankaragücü de Orgill, Boyd ve Sacko gibi etkili silahlara sahip. Gol bulabilirler. Oran yükseltmek isteyenler 2.5 ÜST tercihine yönelsinler.

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