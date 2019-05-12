Başakşehir'in hata yapma lüksü kalmadı! iddaa'da galibiyetlerine...
Galatasaray'ın Rize deplasmanından 3 puanla dönmesi sonrası Başakşehir'in hata yapma lüksü kalmadı! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Epureanu sezonu kapattı. Arda Turan'ın da tedavisi sürüyor.
- Elia ise cezası nedeniyle oynamayacak.
- Ligde oynadıkları son 9 maçın 8'inde toplam gol aralığı 2-3 arasındaydı...
- Savunmadan Cebrail Karayel kart cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.
- Ligdeki son 2 maçta ilk yarıyı geride kapattılar...
MİSLİ.COM ÜYELERİ BAŞAKŞEHİR'E GÜVENİYOR!
Bu kritik karşılaşmaya Misli.com'dan iddaa oynayan üyelerin %43'lük kesimi "Başakşehir kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş.
İlk olarak 1,45 açılan ama sonra 1,35'e gerileyen "2.5 ÜST" tercihi de Misli.com üyelerinin iddaa kuponlarında hatrı sayılır bir şekilde yer bulmuş.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Başakşehir'in ligin sonunu getirememe gibi kronik bir sakatlığı var. Son yıllarda 29-30 hafta iyi götürseler de son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası şampiyonluğu kaybediyorlar. Bu sezon da böyle oldu. Şampiyonluğa yürürken oynadıkları son 4 haftada tam 10 puan kaybı yaşadılar. Şampiyonluk adına tek seçenek kaldı o da kalan 3 maçı kazanmak.
Ankaragücü, Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti son dakikada penaltıdan yediği golle kaçırdı. 37 puanları var ve düşme sınırının 4 puan önündeler. Mustafa Kaplan yönetiminde mevcut şartlarda fena sonuçlar almıyorlar.
Başakşehir, sahasında kötü gidişata 'dur' diyecektir. Boz Baykuşlar kazanır. Ankaragücü de Orgill, Boyd ve Sacko gibi etkili silahlara sahip. Gol bulabilirler. Oran yükseltmek isteyenler 2.5 ÜST tercihine yönelsinler.
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