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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.11.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Başakşehir'in gruptan çıkması için tek ihtimal var!

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Başakşehir'in gruptan çıkması için tek ihtimal var!

Medipol Başakşehir gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'ya 3-0 yenildi - Medipol Başakşehir'in gruptan çıkmak için tek şansı, son maçta deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenmek.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi Roma'ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Puanını 8'e yükselten Roma ise ikili averajda gerisinde olduğu ve aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Tek ihtimal Almanya'da galibiyet

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması için tek ihtimal olarak, Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi kaldı.

Alman ve İtalyan temsilcilerinin 8'er puanının bulunduğu grupta turuncu-lacivertli ekip, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Beraberlik ya da mağlubiyet ise Medipol Başakşehir'in Avrupa defterini kapatmasına sebep olacak.

İki yenilgi de Roma'dan

Grupta oynadığı 5. maçta 2. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir, bu iki mağlubiyetini de Roma karşısında aldı.

Deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, sahasında da 3-0'lık yenilgiye engel olamadı.

İki maçta rakibine gol atma başarısı gösteremeyen Medipol Başakşehir, kalesinde ise 7 gol gördü.

Gulbrandsen ve Skrtel sakatlandı

Medipol Başakşehir, Roma karşılaşmasında iki oyuncu değişikliğini sakatlıklar nedeniyle zorunlu olarak gerçekleştirdi.

Mücadelenin 10. dakikasında orta sahada Diawara ile çarpışan Fredrik Gulbrandsen, sakatlık geçirdi. Saha kenarında tedavisi yapılan ve bir süre daha kendini deneyen Gulbrandsen, 16. dakikada yerini Aziz Eraltay'a bıraktı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sakatlanan Martin Skrtel de oyuna devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk, Skrtel'in yerine Berkay Özcan'ı oyuna sürdü.

Berkay'ın oyuna girmesiyle Mehmet Topal stoperde görev yapmaya başladı.

Okan Buruk, 46. dakikada da Alexandru Epureanu'nun yerine Robinho'yu oyuna aldı.

Cengiz Ünder, Başakşehir'e karşı sahada

Medipol Başakşehir'den 2017-2018 sezonunun başında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, eski takımına karşı 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma'da oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz, ilk kez Medipol Başakşehir'e karşı mücadele etti.

Cengiz, Pellegrini'nin yerine oyuna girdi ve son 19 dakikada sahada kaldı.

- Mücadele bir süre durdu

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında, konuk ekibin kullanacağı kornerden önce Pellegrini'nin kafasına, tribünden atılan bir madde isabet etti.

Saha kenarına gelen Pellegrini'nin tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Yapılan anonsun ardından karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.

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