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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Başakşehir'in gözü bu maçta! Eğer kupayı Chelsea kazanırsa...

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Başakşehir'in gözü bu maçta! Eğer kupayı Chelsea kazanırsa...

UEFA Avrupa Ligi kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Finalde İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımları, yarın TSİ 22.00'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Arsenal ile Chelsea arasındaki final karşılaşmasıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kullanılmış olacak.

- Avrupa kupalarında 3. randevu

Chelsea ile Arsenal, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

İki takım, daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Taraflar arasındaki ilk maç, 1-1 berabere sona erdi. Chelsea, deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını ise 2-1 kazanarak tur atladı.

UEFA Avrupa Liginde finale doğru
UEFA Avrupa Ligi'nde finale doğru

- Chelsea'nin 9'uncu Avrupa kupası finali

Avrupa kupalarında Chelsea, 9'uncu kez final oynayacak.

"Maviler", geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 5'inden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1971'de çıkan Chelsea, Real Madrid'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon oldu. Aynı kupanın 1998'deki finalinde Chelsea, Stuttgart'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2008'deki 1-1 berabere biten finalinde Manchester United'a penaltılarla 6-5 mağlup oldu. Chelsea, 2012'de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü.
UEFA Süper Kupa'da ise üç kez boy gösteren Chelsea, 1998'de Real Madrid'i 1-0 yendi, 2012'de Atletico Madrid'e 4-1 kaybetti ve 2013'te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.

- Arsenal, Avrupa'da 7'nci kez finalde

Arsenal, 7'nci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

İngiltere ekibi, daha önce çıktığı 6 finalden birini kazandı. İlk finaline 1980'de çıkan Arsenal, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Valencia'ya 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 5-4 yenildi. Arsenal, aynı kupada 1994 ve 1995'te de final oynama başarısı gösterdi. 1994'teki finalde Parma'yı 1-0 ile geçerek şampiyon olan Arsenal, 1995'teki final maçında Real Zaragoza'ya 2-1 kaybetti.

Londra ekibi, 1994'te çıktığı UEFA Süper Kupa maçında Milan'a 0-0 ve 2-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 2006'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

- Aynı ülke takımlarına karşı maçları

Chelsea, Avrupa'da 18. kez İngiltere takımlarına karşı mücadele edecek.

"Maviler", önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Arsenal ise ülkesinin takımlarıyla Avrupa'daki 7. maçına çıkacak. Avrupa'da İngiltere ekiplerine karşı galibiyet alamayan Arsenal, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

- İngiltere takımlarının finalleri

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı.

UEFA Kupası'nın 1972'deki finalinde Tottenham, Wolverhampton'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
İngiltere takımlarının Avrupa'daki diğer finalinde Manchester United, 2008'de Chelsea'yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ise iki kupada da İngiltere takımları final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham-Liverpool, Avrupa Ligi finalinde de Arsenal-Chelsea maçları yapılacak.

- Yerel kupalarda 197 kez karşılaştılar

Arsenal ile Chelsea, İngiltere'nin yerel organizasyonlarında 197 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda Arsenal 77, Chelsea de 63 kez galip geldi. İki takım arasındaki 57 mücadele, berabere sona erdi. Arsenal, rakibine son 8 maçta sadece bir kez kaybetti.

Taraflar, bu sezon karşılaştıkları iki resmi maçta birer galibiyet aldı. Chelsea, ligde sezonun ilk devresinde ağırladığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Arsenal, sahasında 2-0 kazandı. 

- Başakşehir'in gözü bu maçta

İngiltere Premier Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Chelsea, ligden Şampiyonlar Ligi grup aşamasına gitmeye hak kazanmıştı. Arsenal ise 5. sırada tamamladığı için Avrupa Ligi'ne gidecekti.

Avrupa Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi vizesi alacağı için eğer kupayı Chelsea kazanırsa, Başakşehir Şampiyonlar Ligi’ne ikinci değil üçüncü eleme turundan başlayacak.

Bu da yeni sezonu 10-15 gün sonra açmaları demek...

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Başakşehirin gözü bu maçta Eğer kupayı Chelsea kazanırsa...

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