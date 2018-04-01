Başakşehir'in galibiyet golü olay yarattı!
Medipol Başakşehir'in Akhisarspor karşısında 75. dakikada attığı galibiyet golü büyük tartışmaları beraberinde getirdi.
Köşe gönderinde Elia pası, golün hazırlayıcısı Alparslan'a verirken, Hollandalı oyuncunun topu dışarıdan çevirdiği iddia edilirken başta kaleci Lukac olmak üzere Akhisarsporlu oyuncular, topun dışardan çevrildiğini öne sürerek hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya topun dışarıdan
çevrildiği yönünde itirazlarda bulundu. (Görüntü: beIN Sports)
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