Başakşehir'in en çok kaybettiği takım Fenerbahçe!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriBaşakşehir'in en çok kaybettiği takım Fenerbahçe!
Futbol Başakşehir'in en çok kaybettiği takım Fenerbahçe!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!

Futbol
12.02.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Başakşehir'in en çok kaybettiği takım Fenerbahçe!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e döndükten sonra "Üç büyükler" içinde en fazla sarı-lacivertliler karşısında zorlandı.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile bu süreçte ligde oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet ile en fazla Fenerbahçe'ye yenildi.

Son maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve 43 puanda kalan turuncu-lacivertlilerin, bu yenilgi ile sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Fenerbahçe'ye karşı 4 yenilgi

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 2014-2015 sezonundan bu yana oynadığı 8 maçta, 4 kez sahadan yenilgi ile ayrılırken, rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertiler, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda kalesinde 11 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Medipol Başakşehir, bu 8 maçta 4 kez maçta ise gol atmayı başaramadı. Yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray'a karşı 4 galibiyet

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'a karşı ise bu süreçte galibiyet ve gol sayılarında büyük üstünlük kurdu.

Medipol Başakşehir, son 4 sezonda sarı-kırmızılı ekip ile oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Yalnızca 1 maçta güçlü rakibine karşı kaybetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 9 gol gördü.

Beşiktaş'a 7 maçta 2 yenilgi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile oynadığı maçlarda ise ağırlıklı çıkan sonuç beraberlik oldu. İki takım arasında oynanan 7 maçın 4'ü beraberlikle tamamlandı.

Turuncu-lacivertliller, Beşiktaş'ı bu süreçte 1 kez mağlup ederken, 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ile oynadığı 7 maçta kalesinde 9 gol gören Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı ekibe ise 8 gol attı.

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe rakabeti:

2017-2018:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2014-2015:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray rekabeti:

2017-2018:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1

2016-2017:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

2015-2016:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0 
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

Medipol Başakşehir-Beşiktaş rekabeti:

2017-2018:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

2016-2017:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

2015-2016:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-0
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-2

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-2
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Terim’den kupa ödülü

F.Bahçe maçı sonrası çarpıcı sözler... 'Beşiktaş'ı ve G.Saray'ı yener ama...'

'Arda Turan Survivor'da!' Herkes bunu konuşuyor...