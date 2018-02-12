Başakşehir'in en çok kaybettiği takım Fenerbahçe!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e döndükten sonra "Üç büyükler" içinde en fazla sarı-lacivertliler karşısında zorlandı.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile bu süreçte ligde oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet ile en fazla Fenerbahçe'ye yenildi.
Son maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve 43 puanda kalan turuncu-lacivertlilerin, bu yenilgi ile sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Fenerbahçe'ye karşı 4 yenilgi
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 2014-2015 sezonundan bu yana oynadığı 8 maçta, 4 kez sahadan yenilgi ile ayrılırken, rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertiler, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda kalesinde 11 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
Medipol Başakşehir, bu 8 maçta 4 kez maçta ise gol atmayı başaramadı. Yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.
Galatasaray'a karşı 4 galibiyet
Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'a karşı ise bu süreçte galibiyet ve gol sayılarında büyük üstünlük kurdu.
Medipol Başakşehir, son 4 sezonda sarı-kırmızılı ekip ile oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Yalnızca 1 maçta güçlü rakibine karşı kaybetti.
Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 9 gol gördü.
Beşiktaş'a 7 maçta 2 yenilgi
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile oynadığı maçlarda ise ağırlıklı çıkan sonuç beraberlik oldu. İki takım arasında oynanan 7 maçın 4'ü beraberlikle tamamlandı.
Turuncu-lacivertliller, Beşiktaş'ı bu süreçte 1 kez mağlup ederken, 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ile oynadığı 7 maçta kalesinde 9 gol gören Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı ekibe ise 8 gol attı.
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe rakabeti:
2017-2018:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2
2016-2017:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
2015-2016:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2014-2015:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray rekabeti:
2017-2018:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1
2016-2017:
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
2015-2016:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3
2014-2015:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2
Medipol Başakşehir-Beşiktaş rekabeti:
2017-2018:
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
2016-2017:
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1
2015-2016:
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-0
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-2
2014-2015:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-2
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-0
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