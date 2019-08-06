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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.08.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Başakşehir'in Avrupa'daki 19. sınavı! Okan Buruk'la ilk kez...

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Başakşehir'in Avrupa'daki 19. sınavı! Okan Buruk'la ilk kez...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 26 gol gördü.

- Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maç

Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına Olympiakos karşısında çıkacak.

Okan Buruk, yönetiminde 5 hazırlık karşılaşmasına çıkan turuncu-lacivertli ekip 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi aşkına Rakip Olympiakos...
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi aşkına! Rakip Olympiakos...

- Sahasında 10. maç

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 10. maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde oynadığı 9 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehirin Avrupadaki 19. sınavı Okan Burukla ilk kez...

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir'den bir Devler Ligi paylaşımı daha!Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Medipol Başakşehir, resmi sosyal medya hesaplarından yeni sezon paylaşımlarına devam ediyor. İstanbul temsilcisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan kombine tanıtımının ikincisini de taraftarların beğenisine sundu.
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