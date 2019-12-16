Başakşehir'in rakibi belli oluyor
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16, Medipol Başakşehir’in yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nde ise son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi TSi 14.00’te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Devler Ligi eşleşmeleri belirlenecek.
Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSi 15.00’te gerçekleştirilecek. Başakşehir kuraya, seribaşı olarak girecek. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
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