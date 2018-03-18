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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Başakşehir'i yendi, Göztepe'de takıldı
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Futbol
18.03.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Başakşehir'i yendi, Göztepe'de takıldı

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Başakşehir'i yendi, Göztepe'de takıldı

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Kümede kalma yarışı veren Alanyaspor, 76. dakikada Douglas'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 82. dakikada Demba Ba skoru tayin etti. Alanyaspor 28 puana, Göztepe ise 40 puana yükseldi. Akdeniz temsilcisi 25. haftada Başakşehir'i 4-1'lik skorla yenmişti. Aytemiz Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Özgür Yankaya , İsmail Şencan , Asım Yusuf Öz

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Gassama , Welinton Souza Silva , Tzavellas , N’Sakala , Taha Yalçıner (Fofana dk. 80 ?) Sackey , Fernandes , Efecan Karaca , Lucas Villafanez (Douglas dk. 60 ), Mbilla Etame (Cenk Ahmet dk. 68 )

Yedekler: Remy Riou, Berkan Emir, Birol Parlak, Maniatis, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Barış Başdaş, Hasan Emiroğlu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Göztepe: Beto , Tanju Kayhan , Wallace Reis , Leo Schwechlen , Adama Traore , Rotman (Kerem dk. 81 ?), Andre Castro , Halil Akbunar (Tayfur Bingöl dk. 70 ), Sabri Sarıoğlu (Scarione dk. 61 ), Yoan Gouffran , Demba Ba

Yedekler: Günay Güvenç, Nabil Ghilas, Ael, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Kosanovic, Muhammed Enes

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Douglas (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor), Dem Ba (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Andre Castro, Sabri, Tanju, Tayfur (Göztepe)

Başakşehiri yendi, Göztepede takıldı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşuna uzak direkte Welinton kafayla indirdi ardından Mbila vuruşunu yaptı ancak Beto kornere çeldi.

31. dakikada Alanyaspor'da Georgios Tzavellas, sağ kanattan bomboş ilerleyen Gonzalo Castro'yu düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart gördü.

35. dakikada Alanyaspor'un atağında Sackey, yaklaşık 35 metreden sert bir şut yolladı ancak kaleci Beto kornere çeldi.

36. dakikada topa sahip olan Alanyasporlu Welinton'un ceza sahasının içinden gelişine vurduğu şut direkten geri döndü.

39. dakikada Alanyaspor’da Fernandes yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kullandı ancak top üstten dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

76. dakikada Cenk Ahmet sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahasında Douglas'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

77. dakikada Welinton'un savunmadan attığı uzun pasa hareketlenen Fernandes'in vuruşunu Beto son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

82. dakikada Tzavellas'ın sektirdiği topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Demba Ba, köşeye düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1

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