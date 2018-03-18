Başakşehir'i yendi, Göztepe'de takıldı
Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Kümede kalma yarışı veren Alanyaspor, 76. dakikada Douglas'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 82. dakikada Demba Ba skoru tayin etti. Alanyaspor 28 puana, Göztepe ise 40 puana yükseldi. Akdeniz temsilcisi 25. haftada Başakşehir'i 4-1'lik skorla yenmişti. Aytemiz Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Özgür Yankaya , İsmail Şencan , Asım Yusuf Öz
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Gassama , Welinton Souza Silva , Tzavellas , N’Sakala , Taha Yalçıner (Fofana dk. 80 ?) Sackey , Fernandes , Efecan Karaca , Lucas Villafanez (Douglas dk. 60 ), Mbilla Etame (Cenk Ahmet dk. 68 )
Yedekler: Remy Riou, Berkan Emir, Birol Parlak, Maniatis, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Barış Başdaş, Hasan Emiroğlu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Göztepe: Beto , Tanju Kayhan , Wallace Reis , Leo Schwechlen , Adama Traore , Rotman (Kerem dk. 81 ?), Andre Castro , Halil Akbunar (Tayfur Bingöl dk. 70 ), Sabri Sarıoğlu (Scarione dk. 61 ), Yoan Gouffran , Demba Ba
Yedekler: Günay Güvenç, Nabil Ghilas, Ael, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Kosanovic, Muhammed Enes
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Douglas (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor), Dem Ba (dk. 82) (Göztepe)
Sarı kartlar: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Andre Castro, Sabri, Tanju, Tayfur (Göztepe)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşuna uzak direkte Welinton kafayla indirdi ardından Mbila vuruşunu yaptı ancak Beto kornere çeldi.
31. dakikada Alanyaspor'da Georgios Tzavellas, sağ kanattan bomboş ilerleyen Gonzalo Castro'yu düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart gördü.
35. dakikada Alanyaspor'un atağında Sackey, yaklaşık 35 metreden sert bir şut yolladı ancak kaleci Beto kornere çeldi.
36. dakikada topa sahip olan Alanyasporlu Welinton'un ceza sahasının içinden gelişine vurduğu şut direkten geri döndü.
39. dakikada Alanyaspor’da Fernandes yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kullandı ancak top üstten dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
76. dakikada Cenk Ahmet sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahasında Douglas'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
77. dakikada Welinton'un savunmadan attığı uzun pasa hareketlenen Fernandes'in vuruşunu Beto son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
82. dakikada Tzavellas'ın sektirdiği topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Demba Ba, köşeye düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1
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