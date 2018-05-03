Başakşehir'e Uğurlu...
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir, Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 2 maçı da kazandı, işte detaylar...
Beşiktaş - Kayserispor / Barış Şimşek
Fenerbahçe - Bursaspor / Fırat Aydınus
Akhisarspor - Galatasaray / Ali Palabıyık
Başakşehir'in Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmaya ise Yaşar Kemal Uğurlu atandı.
Başakşehir, Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde bu sezon çıktığı Göztepe ve Akhisar deplasmanlarından kayıpsız dönmüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle