Başakşehir'e müjde! Manchester United Bruno Fernandes'i transfer etti

Premier Lig ekibi Manchester United, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda eşleştiği Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un en önemli futbolcularından olan 25 yaşındaki yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinin transferi için 55 milyon euro + 25 milyon euro bonus ödeyeceği Portekizli orta saha oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Fernandes bu sezon Sporting formasıyla bu sezon 28 maçta sahaya çıkarken, 15 gol ve 14 asistle oynadı.

Başakşehir, Sporting ile ilk maçını 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda, rövanş maçını ise 27 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

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