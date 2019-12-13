Başakşehir'e İstanbul'da coşkulu karşılama!
UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i İstanbul'da taraftarları karşıladı.
Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ı 90. dakikada bulduğu golle devirip UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü.
Başakşehir taraftarları, takımlarını İstanbul'da meşale ile karşıladı.
Medipol Başakşehir ise bu karşılama anını Twitter'dan paylaştı.
İşte o görüntüler...
Almanya'dan dönen Başakşehir'e coşkulu karşılama!pic.twitter.com/RYGtNDvfj4— Spor Arena (@sporarena) December 13, 2019
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