MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'e İstanbul'da coşkulu karşılama!
GeriFutbol Başakşehir'e İstanbul'da coşkulu karşılama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
13.12.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Başakşehir'e İstanbul'da coşkulu karşılama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'e İstanbul'da coşkulu karşılama!

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i İstanbul'da taraftarları karşıladı.

Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ı 90. dakikada bulduğu golle devirip UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü.

Başakşehir taraftarları, takımlarını İstanbul'da meşale ile karşıladı.

Medipol Başakşehir ise bu karşılama anını Twitter'dan paylaştı.

İşte o görüntüler...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle