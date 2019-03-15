Başakşehir Kulübü ve Demba Ba'dan cami saldırısına kınama
Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı saldırı nedeniyle Medipol Başakşehir Kulübü ve Senegalli futbolcu Demba Ba sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Bu arada İstanbul ekibinin Senegalli futbolcusu Demba Ba da Yeni Zelenda'da camilere yapılan cani saldırıyla ilgili kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yıldız futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'Yeni Zelanda'da olanlar saf haliyle terörizmdir. Terörizm denmeli ve ona göre cezalandırmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetle mükafatlandırsın. Amin'
Senegalli futbolcu daha sonra ise Bakara suresinden Türkçe anlamı 'Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz' olan (İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn) ayetini paylaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle