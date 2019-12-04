Başakşehir'den yayıncı kuruluşa espirili gönderme!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon'a konuk olan Medipol Başakşehir, yayıncı kuruluşa espirili göndermede bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'a konuk oldu.
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını dönüşümlü veren yayıncı kuruluşun, Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir maçı ile aynı anda oynanan Eyüpspor - Antalyaspor maçına geçmesi üzerine Başakşehir Kulübü, Twitter hesabından yayıncı kuruluşa " Bizim maçı açsana kanka..." diye seslendi.
Başakşehir'in bu espirili paylaşımı büyük beğeni topladı.
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