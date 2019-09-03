Başakşehir'den son gün hamlesi! 3 transfer birden...
Spor Toto Süper Lig'de transferin bitimen saatler kala Başakşehir'den müthiş bir transfer hamlesi geldi.
Turuncu Lacivertliler transferin son gününde önce Stuttgart'tan milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra sözleşme imzaladığı Atalanta'nın 20 gün sonra yollarını ayırdığı Slovak stoper Martin Skrtel'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İstanbul ekibi son olarak ise Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ile 5 senelik sözleşme imzaladı.
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