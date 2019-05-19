Başakşehir'den sabah vakti flaş paylaşım!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir'den sabah vakti flaş bir paylaşım geldi.
Başakşehir'in resmi Twitter hesabından atılan mesajda, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" ifadelerine yer verildi.
TT Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 19 Mayıs 2019
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