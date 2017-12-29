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Başakşehir'den olay Cenk Tosun paylaşımı

Beşiktaş'tan Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun için ligi lider tamamlayan Başakşehir'den ilginç bir tweet geldi.

Hürriyet Haber
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Ligin ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından ilginç bir tweet atıldı.

Bu sene gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çeken Cenk Tosun'un adı Everton ile anılıyor. Ada ekibinin golcü futbolcu için 25 milyon Euro vereceği iddia ediliyor.

Cenk Tosun'un Osmanlıspor ile oynanan kupa maçı sonrasında tribünleri 'Veda gibi' selamlaması sosyal medyaya damga vurdu.

Bu olaylar sonrası Başakşehir'den konuya ilişkin bir tweet attı. Turuncu-Lacivertli ekipten atılan tweette şu ifadelere yer verildi,

'Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer'

 


 

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