Başakşehir'den olay Cenk Tosun paylaşımı

Ligin ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından ilginç bir tweet atıldı.

Bu sene gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çeken Cenk Tosun'un adı Everton ile anılıyor. Ada ekibinin golcü futbolcu için 25 milyon Euro vereceği iddia ediliyor.

Cenk Tosun'un Osmanlıspor ile oynanan kupa maçı sonrasında tribünleri 'Veda gibi' selamlaması sosyal medyaya damga vurdu.

Bu olaylar sonrası Başakşehir'den konuya ilişkin bir tweet attı. Turuncu-Lacivertli ekipten atılan tweette şu ifadelere yer verildi,

'Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer'

Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun mesajı: Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer pic.twitter.com/CxR0XVoHT8 — Spor Arena (@hsporarena) 29 Aralık 2017

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