Atiker Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da Serdar Aziz kart sınırında olmasından dolayı Fenerbahçe derbisi için riske edilmedi. Milli futbolcu yerine Jason Denayer ilk 11'de. Bu durumda Galatasaray tamamı yabancı oyunculardan oluşan 11 ile sahada yer alıyor. Bu da Türk futbolunda bir ilk. Mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Atiker Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?