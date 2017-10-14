Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar , Kemal Yılmaz , Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Volkan , Caiçara , Epureanu , Attamah , Clichy , Mahmut Tekdemir , Emre Belözoğlu (Gökhan İnler dk. 27 ), Visca , Mossoro (İrfancan dk. 81 ?), Elia (Kerim dk. 65 ), Adebayor
Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Remy , Gassama , Welinton , Fofana , Nskala , Sackey (Mbilla dk. 61 ), Taha Yalçıner , Efecan Karaca (Maniatis dk. 72 ), Fernandes (Lungu dk. 72 ), Emre Akbaba , Vagner Love
Yedekler: Haydar, Berkan, Birol, Emre Nefiz
Teknik Direktör: Safet Susic
Goller: Emre Akbaba (dk. 10) (Aytemiz Alanyaspor), Emre Belözoğlu (dk. 18), Adebayor (dk. 56)(Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara, Attamah (Medipol Başakşehir)
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçından karelerSüper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor’un ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Caiçara içeri ortaladı. Arka direkte Elia’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Vagner Love’ın düzeltip ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
10. dakikada Efecan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba’nın düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda top savunma tarafından ceza sahası dışına uzaklaştırıldı. Seken topa Emre Belözoğlu’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-1
28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, Mossoro ile verkaç yaparak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Remy’den oyun alanına geri döndü. Visca tekrar önünde kalan topa yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
43. dakikada Efecan’ın ara pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Vagner Love’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Mahmut’un pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Visca’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Remy’den döndü.
56. dakikada Clichy’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Adebayor’un rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
59. dakikada Fernandez’in ceza sahasına sol taraftan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan sekti. Boşta kalan topu Epureanu kornere gönderdi.
70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Gassama’nın ortasında arka direkte Fernandes’in yarım volesinde meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
71. dakikada Emre Akbaba ile verkaç yaparak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan’ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
90+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Vagner Love’ın çizgiye inerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın müdahalesi ile üst direğe çarptıktan sonra taca gitti.