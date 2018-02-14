Başakşehir'den Fenerbahçe'ye teşekkür! Kaleyi...
Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe U19 takımıyla oynanan maçta örnek davranış sergileyen sarı-lacivertliler için teşekkür mesajı yayınladı.
Başakşehir ile Fenerbahçe U19 takımları arasında oynanan maça, sarı-lacivertlilerin yaptığı centilmenlik damga vurdu.
Turuncu-lacivertli ekibin kalecisinin sakatlık yaşadığı sırada gol bulan Fenerbahçe, teknik direktör Hasan Özdemir'in uyarısıyla kalesini boşaltarak Başakşehirli futbolcuların gol atmasına izin verdi.
Büyük takdir toplayan bu fair play örneğinin yaşandığı mücadele, Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
"TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE"
Turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe U19 takımı teşekkür mesajı yayınladı.
Pozisyonun görüntüsüne yer verilen mesajda, "Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler Fenerbahce U19 Futbol takımı" denildi. (Yeni Şafak)
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