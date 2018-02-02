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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.02.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Başakşehir'den çıkış yok

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Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 2014-2015 sezonuyla birlikte yeni yapılanmasının ardından adım adım liderliğine yürüdü.

Taraftar desteği nedeniyle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre dezavantajlı olduğu düşünülen Başakşehir'in iç saha performansı göz kamaştırıyor.
Ligde evinde oynadığı son 31 maçı kazanan ve evindeki en son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 25'inci haftasında Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek alan Başakşehir, bu sezonda da evindeki tek puan kaybını Trabzonspor beraberliğinde aldı.

2014-2015 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e geri dönüş yapan ve yeni yapılanmayla birlikte isim değişikliğine giden Başakşehir, ev sahibi olduğu 17 maçı 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4'üncü sırada kapattı. Trabzonspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Turuncu- Lacivertliler, Galatasaray'ı 4-0 yenmeyi başardı. Tek mağlubiyetini ise 2-1'lik skorla yenildiği Beşiktaş'tan aldı.

2015-2016 sezonunda evinde ağırladığı takımlar karşısında 11 galibiyet alan Başakşehir, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sezonu kapattı. Ligdeki mağlubiyetlerini ilk haftada Antalyaspor'a 3-2, 7'nci haftada Galatasaray'a 2-0, 25'inci haftada ise Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek yaşadı. Trabzonspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-0 yenen Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

2016-2017 sezonunun ilk yarısını lider kapatan ancak lig sonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, iç sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. 12 maçını kazanan İstanbul ekibi, 5 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı ise 4-0 yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan da 3 puanı 3-1'lik skorla elde etti.

2017- 2018 sezonunda iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada tek puan kaybını Trabzonspor'a karşı aldığı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ı ise 5-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonun ikinci devresinde 21'nci haftada Fenerbahçe'yi, 26'ncı hafta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

Başakşehir, şu ana kadar 4 sezonda kendi sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a bir kez kaybederken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ise yenilmedi. İstanbul temsilcisi kendi sahasında oynadığı 60 maçta sadece 4 mağlubiyet aldı.

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