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Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı

İngiltere ekiplerinden Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için Medipol Başakşehir ilginç bir paylaşım yaptı.

Hürriyet Haber
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Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer."


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