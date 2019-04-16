Başakşehir'den bilet açıklaması!
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının biletlerinin maça 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe passolig kart sahipleri için satışa sunulduğunu duyurmuştu. Daha sonra düzeltme yapılarak Fenerbahçe ibaresi kaldırıldı.
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor maçının biletlerinin maça 24 saat kalana kadar Başakşehir ve Fenerbahçe passolig kart sahipleri için satışa sunulduğunu duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği biletler, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ise ev sahibi biletleri, Rizespor logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm kartlar ile satın alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Daha sonra düzeltildi
Başakşehir, daha sonra açıklamayı güncelledi. Biletlerle ilgili bilgi mesajı şöyle;
İşte o açıklama:
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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