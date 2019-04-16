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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Başakşehir'den bilet açıklaması!

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Başakşehir'den bilet açıklaması!

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının biletlerinin maça 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe passolig kart sahipleri için satışa sunulduğunu duyurmuştu. Daha sonra düzeltme yapılarak Fenerbahçe ibaresi kaldırıldı.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor maçının biletlerinin maça 24 saat kalana kadar Başakşehir ve Fenerbahçe passolig kart sahipleri için satışa sunulduğunu duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği biletler, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ise ev sahibi biletleri, Rizespor logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm kartlar ile satın alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra düzeltildi

Başakşehir, daha sonra açıklamayı güncelledi. Biletlerle ilgili bilgi mesajı şöyle;

İşte o açıklama:

 

Başakşehirden bilet açıklaması

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Başakşehirden bilet açıklaması

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