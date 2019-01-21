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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
HABER: DHA / FOTOĞRAF: AA
21.01.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Başakşehir’de yüzler gülüyor

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Başakşehir’de yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir, ligin 2’nci yarısına Trabzonspor deplasmanında 4-2 kazanarak 3 puanla başladı.

Devre arası kampını iyi geçiren, transferlerini zamanında yapan ve sakat oyuncularının da tam anlamıyla hazır olması turuncu lacivertli takımın elini güçlendirdi. Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında çok faydalanmadığı Arda Turan’ın hücumdaki etkili oyunu, ligin ilk yarısından bu yana dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci’nin performansı ve Robinho gibi tecrübeli bir oyuncunun takıma katılmasıyla Trabzonspor deplasmanından 3 puanı 4 golle aldı.

Özellikle Antalya kampında oynanan Ado Den Haag hazırlık maçında da Trabzonspor karşılaşmasındaki hücum organizasyonunu kullanan teknik direktör Abdullah Avcı, Arda ile Robinho’nun uyumu, İrfan ve kaptan Emre Belözoğlu’nun orta sahadaki pas oyunu ve Visca’nın hücumdaki etkinliği ile sistemini netleştirmiş durumda. Yedek kulübesinde Adebayor ve Elia ikilisiyle farklı bir oyun formatı şansı da bulunan Avcı, rakip kaleye hızlı oyun anlayışı ve daha fazla pas oyunu oynayacak iki farklı oyuncu grubuna da sahip.

ÖNCE KUPA SONRA PAŞA

Medipol Başakşehir, ligde olduğu gibi kupada da iddiasını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek 2’nci maç öncesi avantajlı skorla deplasmana gidecek. Perşembe günü kupada Hatayspor ile karşılaşacak turuncu lacivertli ekip, pazartesi günü de sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ev sahibi olduğu maçlarda daha çok zorlanan turuncu lacivertli kulüp sezonun kritik haftasında hem kupa hem de ligdeki iddiasını ortaya koymak istiyor.


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