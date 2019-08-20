Başakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı
GeriFutbol Başakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
20.08.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Başakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı

Medipol Başakşehir, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertliler, bu transferi gerçekleştirdiği takdirde Teknik Direktör Okan Buruk, takımın tecrübeli eldiveni Volkan Babacan'ın ayrılmasına izin verecek. 

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a elenen, Süper Lig'in ilk haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Başakşehir'de, transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Volkan Babacan bu hafta Kartal oluyor
Beşiktaş transfer haberleri | Volkan Babacan bu hafta Kartal oluyor

Turuncu-lacivertlilerde listenin en başında ise Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer yer alıyor.

Yeşil-beyazlı ekiple görüşmelerde son aşamaya gelen İstanbul temsilcisi, genç eldiveni renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de Mert Günok'un alternatifi olacak bir isim ile yola devam etmek istiyor.

Öte yandan Bursaspor'un, TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük maçında Şengezer'i kadroya almaması, bu transferin büyük ölçüde bittiği yorumlarını da beraberinde getirdi. 

Başakşehirde Volkan Babacanın geleceği Muhammede bağlı

Muhammed gelirse Volkan gidecek

Medipol Başakşehir'de yönetim ve teknik heyet, Muhammed Şengezer'i transfer etmesi halinde ise Volkan Babacan'ın takımdan ayrılmasına onay verecek.

Eski performansından uzak olan ve kaleyi Mert'e kaptırdıktan sonra çok fazla da forma şansı bulamayan Babacan ile Beşiktaş yakından ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar, Volkan'ı kadrosuna katmak için Başakşehir'in Muhammed'i almasını bekliyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (20.08.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Anadolu Efes'te Moerman depremi
Son Dakika: Kayserispor, Galatasaray'dan Ozornwafor'u kiraladı | Transfer Haberleri
Eskişehirspor Başkanı Taş, istifa kararından vazgeçti.
Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları devam ediyor