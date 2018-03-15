Başakşehir'de savunma sıkıntısı!
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek haftada Medipol Başakşehir evindeki Beşiktaş maçına büyük önem veriyor.
Turuncu-lacivertlilerde özellikle Emre Belözoğlu ve Aleksander Epureanu’nun sarı kart cezası can sıkıyor.
Ancak Abdullah Avcı’nın elindeki kadroda stoper hattında karışıklık da dikkat çekiyor. Epureanu’yu kullanamayacak olan Avcı, benzer sıkıntıyı Fenerbahçe maçında yaşamış ve kaybetmişti. Şimdi Beşiktaş’a karşı Moldovalı stoper yine yer alamayacak. Sezon başından beri düzenli olarak Attamah-Epureanu tandeminden vazgeçmeyen Abdullah Avcı, elindeki mevcut alternatiflere güvenemiyor.
İyileşmesine rağmen sakatlığının etkisinde olan Egemen Korkmaz ve istikrarsız görüntüsüyle güven vermeyen Manuel da Costa ile ameliyat olduktan sonra tam olarak toparlanamayan Aurelien Chedjou ilk 11’e aday görünse de kritik maç için yeterli seviyede görünmüyor. Böylesi zorlu bir karşılaşmada, Beşiktaş’ın hücumda etkin olduğunu bilen Başakşehir’de savunma konusu en zayıf bölge olarak duruyor. Abdullah Avcı’nın bu nedenle Attamah’ın yanında Mahmut Tekdemir’e şans tanıyabileceği ifade ediliyor. (Skorer)
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