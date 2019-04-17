Başakşehir'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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