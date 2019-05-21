Başakşehir'de operasyon! Emre Belözoğlu ve...
Şampiyonluğu kaçırıp büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir’de operasyon kapıda.
Başakşehir’de şampiyonluğun kaçması ortaya büyük bir fatura çıkardı.
Fanatik'in haberine göre, İstanbul ekibi çok ciddi bir operasyon yapacak. Takımda yaşı ilerleyen ve yüksek ücret kazanan oyuncularla yollar ayrılacak. Listede Adebayor ilk sırada yer alıyor.
Demba Ba, 3 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Clich, 6 aylık kontrat yapılan Serdar Taşçı ve 36 yaşına gelen Mossoro da topun ağzında olan isimler.
Daha önce futbolu bırakacağını açıklayan 39 yaşındaki Emre’yle birlikte durumu merak edilen bir diğer isim ise Arda Turan.
Ücreti konusunda resmi açıklama yapılmayan, ancak Barcelona’dan aldığı 7 milyon Euro’luk ücretin karşılandığı iddia edilen deneyimli futbolcunun bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Ancak Barcelona oyuncuyu istediği zaman satabiliyor.
Başakşehir de İspanyol deviyle görüşüp Arda’nın satılması yönünde talepte bulunacak.
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