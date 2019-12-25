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Futbol
AA
25.12.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü

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Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Başakşehirde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü


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