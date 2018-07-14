Başakşehir’de hazırlıklar sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde sürdüren Medipol Başakşehir, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Başakşehir’de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.
Turuncu-Lacivertli ekip, Salzburg kampının ilk hazırlık maçında saat 19:00’da Alman ekibi 1860 Münih ile karşı karşıya gelecek.
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