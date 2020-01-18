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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 20:15,Son Güncelleme:/

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku!

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Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku!

Başakşehir'de sarı kart gören Demba Ba, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.

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Başakşehirde Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku

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