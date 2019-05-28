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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Başakşehir'de büyük revizyon başlıyor

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Başakşehir'de büyük revizyon başlıyor

Medipol Başakşehir, sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdiği Mevlüt Erdinç'in ortaya koyduğu başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu önümüzdeki sezon kadroda tutma kararı aldı

Turuncu-lacivertliler, yüksek maliyetli Adebayor ve Demba Ba ile ise yollarını ayıracak. Süper Lig'de geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar zirve yarışının içinde olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve 67 puanla ikinci sırada ligi tamamlayan Medipol Başakşehir, kadrosunda yapılanmaya gidiyor.

Ligin yaş ortalaması en yüksek takımları arasında yer alan turuncu-lacivertliler, hem gençleşecek hem de maliyeti fazla olan futbolcularla yollarını ayırarak kasasını güçlendirecek. İstanbul ekibi, bu harekata santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki Demba Ba ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak. Sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderilen Mevlüt Erdinç ile 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak.

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Mevlüt, 3 forveti geçti

Mevlüt Erdinç, Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 24 maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atan 32 yaşındaki oyuncu, 3 de asist yaptı. Mevlüt, bu performansıyla bonservisinin bulunduğu Başakşehir'in forvetlerini de tek başına geride bırakmış oldu. Turuncu-lacivertlilerde hücum hattında ter döken futbolculardan Bajic, 22 karşılaşmada 6 gol, 1 asist yaptı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Demba Ba ise sadece 5 maça çıktı ve 2 gol attı. 2016-2017 sezonunda takıma katılan ancak ilerleyen yaşının da etkisiyle eski formundan uzak olan Adebayor da 19 müsabakada 3 gol, 2 asist ile oynadı.Ligde toplamda 9 gol atan söz konusu üç futbolcu, böylece 12 gollü Mevlüt'ün gerisinde kalmış oldu.

Adebayor geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'de Manchester City forması giymişti...

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Başakşehirde büyük revizyon başlıyor

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