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Haber Giriş: 11.01.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Başakşehir'e Bruno Fernandes piyangosu! 55 milyon sterlin...

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Başakşehir'e Bruno Fernandes piyangosu! 55 milyon sterlin...

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, takımın en önemli oyuncusu olan Bruno Fernades'i kaybetmek üzere.

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'le eşleşen Sporting Lizbon'da transfer dönemi hareketli geçiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Portekiz temsilcisinin en önemli skor silahı Bruno Fernandes'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Manchester United CEO'su Ed Woodward ve oyuncunun menajerinin 10 Ocak Cuma günü Londra'da biraraya geldiği öne sürüldü.

Bruno Fernandes'i uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın, bu transferi Ocak ayında bitirmek için ısrarcı olduğu ve 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı kaydedildi.

Sporting Lizbonu tanıyalım: En büyük silahları Bruno Fernandes
Sporting Lizbon'u tanıyalım: En büyük silahları Bruno Fernandes

HOCASI SİNYANİ VERMİŞTİ

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in olası transferi hakkında konuşmayı reddetse de Sporting Lizbon'un hocası Silas, muhtemel bir ayrılık için sinyali vermişti.

Silas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bruno'nun bizimle kalmama ihtimaline karşı alternatifler düşünmeye başlıyorum. Umarım gitmez. Maalesef iyi oyuncuları Portekiz'de uzun süre tutamıyoruz. Bruno da ligin en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.

Bruno Fernandes, bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 5 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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