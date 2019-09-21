Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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