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GeriFutbol Başakşehir'de ayrılık! Miguel Vieira, Avusturya'ya transfer oldu
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 17:56,Son Güncelleme:/

Başakşehir'de ayrılık! Miguel Vieira, Avusturya'ya transfer oldu

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Başakşehir'de ayrılık! Miguel Vieira, Avusturya'ya transfer oldu

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira’nın Avusturya ekiplerinden Wolfsberger’e kiralandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir sezon başında İspanya 2’nci Lig ekiplerinden Lugo’dan kadrosuna kattığı Miguel Vieira, kiralık olarak Avusturya ekiplerinden Wolfsberger’e gönderdi.

Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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